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Катар нанимал фальшивых болельщиков на ЧМ-2026 и обучал их правильному поведению в отеле

ЧМ-2026
Новости
25 Июня 2026 21:06
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Катар нанимал фальшивых болельщиков на ЧМ-2026 и обучал их правильному поведению в отеле

Власти Катара финансировали поездку случайных людей на чемпионат мира по футболу, чтобы заполнить трибуны и сымитировать активную поддержку своей национальной команды. Как сообщает İdman.Biz, согласно расследованию Telegraph Sport, государство полностью оплачивало "болельщикам" авиабилеты, проживание в отелях и билеты на матчи. При этом многие из приехавших никогда ранее не посещали футбольные стадионы, а некоторые и вовсе получали за свое присутствие прямое денежное вознаграждение.

По данным издания, только в США за счет катарского бюджета прибыло около 1000 человек. Возможность получить бесплатный билет и отправиться на турнир была у любого, кто имел хоть какие-то связи со странами Персидского залива. Кроме того, существуют версии, что организаторы дополнительно доплачивали местным жителям из США и Мексики, чтобы те оперативно заполнили пустующие места на трибунах.

Масштаб симуляции стал очевиден во время матча со сборной Боснии, где присутствовало около 2000 подставных фанатов. Чтобы "бутафорские" зрители выглядели аутентично, катарские футбольные чиновники разработали и выдали им специальные наборы болельщика, в которые входили брендированные кепки, очки и флаги.

Процесс координировался централизованно. За день до игры катарские чиновники собрали около 500 нанятых новичков в отеле Hyatt Regency в Сиэтле. В ходе этого инструктажа людям подробно объясняли, как именно должны вести себя настоящие фанаты: им поручили организованно пройтись маршем по городу, собраться у стадиона и "искренне" поддерживать команду во время игры.

Официальной целью всей этой масштабной кампании катарская сторона назвала желание создать "яркую атмосферу на стадионе, которая поможет игрокам добиться наилучших результатов на мировой арене". Впрочем, искусственная поддержка команде не помогла: сборная Катара провалила турнир, заняв последнее место в группе всего с одним набранным очком и разницей забитых и пропущенных мячей 2:10.

İdman.Biz
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