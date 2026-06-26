Япония сыграла вничью со Швецией и вышла на Бразилию - ВИДЕО

Сборные Японии и Швеции по футболу завершили матч третьего тура группы F чемпионата мира-2026 вничью.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 1:1.

После безголевого первого тайма Япония вышла вперед на 56-й минуте. Гол забил Дайдзэн Маэда.

Швеция быстро восстановила равновесие: спустя несколько минут Энтони Эланга отличился дальним ударом и установил окончательный счет.

Япония набрала пять очков и завершила групповой этап на втором месте. В 1/16 финала японская команда сыграет со сборной Бразилии.

Швеция с четырьмя очками финишировала третьей в группе F, но также получила путевку в плей-офф.