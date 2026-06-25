"Челси" начал переговоры по трансферу защитника "Кристал Пэлас"

Футбольный клуб "Челси" продолжает работу над усилением состава в летнее трансферное окно и нацелился на защитника "Кристал Пэлас" Максанса Лакруа.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, лондонский клуб уже начал переговоры по возможному переходу 26-летнего французского футболиста.

По информации источника, сумма сделки может составить около 40 миллионов евро (примерно 73,6 миллиона манатов).

Лакруа выступает за "Кристал Пэлас" с 2024 года, когда перешел из немецкого "Вольфсбурга". Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2029 года.

В сезоне-2025/26 французский защитник провел 55 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.