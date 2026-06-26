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Женщина-арбитр вошла в историю мужских чемпионатов мира

ЧМ-2026
Новости
26 Июня 2026 10:24
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Женщина-арбитр вошла в историю мужских чемпионатов мира

Мексиканская арбитр Катя Ицель Гарсия Мендоса вошла в историю чемпионатов мира по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, она работала главным арбитром матча группового этапа ЧМ-2026 между сборными Туниса и Нидерландов.

Гарсия стала первой латиноамериканкой, назначенной главным судьей встречи мужского чемпионата мира. Кроме того, она стала третьей женщиной в истории, обслужившей матч мужского ЧМ в этой роли.

Ранее на текущем турнире мексиканская арбитр уже работала четвертым судьей на двух матчах. Ее назначение на игру Тунис - Нидерланды стало новым этапом в развитии женского судейства на крупнейшем международном футбольном турнире.

После встречи внимание привлек не только исторический статус назначения, но и необычный эпизод в начале второго тайма. Тунис вышел на поле вдесятером, поскольку Эльес Схири не сразу вернулся из раздевалки. Гарсия не позволила возобновить игру, пока футболист не появился на поле.

Сам матч завершился победой Нидерландов со счетом 3:1. Команда Роналда Кумана заняла первое место в группе F и вышла в 1/16 финала, где сыграет со сборной Марокко.

Тунис завершил выступление на турнире без набранных очков.

İdman.Biz
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