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Оркун Кекчю: "Самым важным было не разочаровать наш народ" - İDMAN.BIZ ИЗ США - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
26 Июня 2026 11:14
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Оркун Кекчю: "Самым важным было не разочаровать наш народ" - İDMAN.BIZ ИЗ США - ВИДЕО

Полузащитник сборной Турции по футболу Оркун Кекчю прокомментировал победу над США в матче чемпионата мира-2026.

"Для нас самым важным было не разочаровать наш народ. Это и было нашей главной мотивацией", - сказал Кекчю корреспонденту İdman.Biz на чемпионате мира в США.

Футболист также рассказал, с каким настроем турецкая команда готовилась к встрече с хозяевами турнира.

"Я знал, что мы не можем проиграть этот матч. Потому что должны были отплатить людям, которые нас так сильно поддерживали", - отметил полузащитник.

Напомним, что сборная Турции в матче третьего тура группы D ЧМ-2026 победила США со счетом 3:2.

Однако из-за поражений в первых двух встречах турецкая команда завершила групповой этап на последнем месте и покинула турнир.

Лейла Эминова
İdman.Biz
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