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Макс Арфстен: "США способны добиться всего, чего захотят" - İDMAN.BIZ ИЗ США - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
26 Июня 2026 13:34
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Макс Арфстен: "США способны добиться всего, чего захотят" - İDMAN.BIZ ИЗ США

Футболист сборной США Макс Арфстен прокомментировал поражение от Турции в заключительном туре группового этапа чемпионата мира-2026. Игрок американской команды согласился с мнением болельщиков, которые верят, что сборная США способна выиграть домашний мундиаль.

"Думаю, мы показываем сильную игру. Даже сегодня, несмотря ни на что, считаю, что команда провела хороший матч. Уверен, мы способны добиться всего, чего захотим", - сказал Арфстен корреспонденту İdman.Biz на чемпионате мира в США.

Он также ответил на вопрос о том, ожидала ли сборная США перед стартом турнира, что матч с Турцией окажется для нее наименее важным в группе.

"Честно говоря, перед стартом чемпионата мы считали, что именно эта игра, скорее всего, будет самой важной. Но это футбол - здесь все может измениться", - отметил Арфстен.

Напомним, что сборная Турции в матче третьего тура группы D победила США со счетом 3:2.

Несмотря на поражение, американская команда сохранила первое место в группе и вышла в 1/16 финала. Турция, набрав три очка, завершила групповой этап на последнем месте и покинула турнир.

İdman.Biz
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