В Баку пройдет церемониальное взвешивание участников UFC Fight Night Baku

Сегодня на Национальной гимнастической арене состоится церемониальное взвешивание и дуэли взглядов участников турнира UFC Fight Night Baku.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие будет открытым для публики, вход свободный.

Двери арены для зрителей откроются в 16:00.

Церемониальное взвешивание является одной из неотъемлемых частей турниров UFC и считается одним из самых эмоциональных событий бойцовской недели. Именно здесь спортсмены в последний раз перед выходом в октагон встречаются лицом к лицу и добавляют напряжения перед поединками своими взглядами и последними словами.

Болельщики смогут увидеть всех участников UFC Fight Night Baku, стать свидетелями ярких моментов и почувствовать атмосферу турнира перед бойцовским вечером.

Напомним, что UFC Fight Night Baku пройдет 27 июня на Национальной гимнастической арене. В главном бою вечера представитель Азербайджана Рафаэль Физиев в легком весе встретится с мексиканцем Мануэлем Торресом.

Азербайджанец Назим Садыхов проведет поединок против бразильца Матеуса Камило. Еще один представитель Азербайджана Фарман Гасанов встретится с американцем Эриком Ноланом, а Тахир Абдуллаев выйдет против бразильца Джефферсона Насименто.