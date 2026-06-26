Звезды Голливуда посетили матч Турция - США на ЧМ-2026 - ФОТО

Матч сборных Турции и США на чемпионате мира-2026 привлек внимание не только событиями на поле, но и известными гостями на трибунах.
Как сообщает İdman.Biz, игру третьего тура группы D с трибун стадиона посмотрели представители шоу-бизнеса и спорта.
Встреча прошла на стадионе SoFi в Инглвуде. Главным арбитром матча был Мустафа Горбаль из Алжира.
Сборная Турции победила США со счетом 3:2, однако этот результат не позволил команде выйти в плей-офф.
Среди зрителей на стадионе были Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Эдвард Нортон, Колин Фаррелл, Пэрис Хилтон, Джессика Альба, Уилл Феррелл, Джеймс Кэмерон, Эштон Кутчер и Оуэн Уилсон.
Напомним, что США, несмотря на поражение, сохранили первое место в группе D и вышли в 1/16 финала. Турция с тремя очками завершила групповой этап на последнем месте и покинула турнир.