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Бразилия подала протест в ФИФА из-за отмененного гола Винисиуса - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
26 Июня 2026 14:41
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Бразилия подала протест в ФИФА из-за отмененного гола Винисиуса - ВИДЕО

Сборная Бразилии по футболу направила протест в ФИФА из-за отмененного гола Винисиуса Жуниора в матче чемпионата мира-2026 против Шотландии.

Как сообщает İdman.Biz, южноамериканская команда считает, что принятое решение не соответствует общей судейской линии, которая применяется на турнире.

В качестве аргумента бразильская сторона привела эпизод из матча Аргентина - Австрия с участием Алексиса Макаллистера. По мнению представителей Бразилии, перед первым голом Лионеля Месси в той встрече нарушение правил зафиксировано не было.

Бразильская конфедерация футбола назвала отмену гола Винисиуса в игре с Шотландией неожиданным решением. В организации отметили, что проверка эпизода VAR и последующая отмена гола стали сюрпризом не только для бразильцев, но и для футболистов сборной Шотландии.

Эпизод произошел на 22-й минуте встречи. Винисиус в прессинге отобрал мяч у защитника сборной Шотландии Джека Хендри и отправил его в ворота. Однако мексиканский арбитр Сесар Рамос после просмотра VAR определил, что бразильский вингер нарушил правила, и отменил гол.

Отметим, что сборная Бразилии победила Шотландию со счетом 3:0.

İdman.Biz
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