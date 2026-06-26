Катар оплачивал поездки болельщиков на матчи сборной на ЧМ-2026

Футбольная ассоциация Катара оплачивала своим болельщикам поездки на матчи национальной команды на чемпионате мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Telegraph, около тысячи катарских болельщиков получили полный пакет услуг для посещения игр своей сборной.

По информации источника, в него входили авиаперелет, проживание в гостинице рядом со стадионом, билеты на матч, а также специальные фанатские наборы с футболками, кепками и солнцезащитными очками в цветах национальной команды.

Сборная Катара не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе B. Команда набрала одно очко в трех матчах, уступив Швейцарии (0:6) и Канаде (0:4), а также сыграв вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1).

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.