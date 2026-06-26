26 Июня 2026
RU

Катар оплачивал поездки болельщиков на матчи сборной на ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
26 Июня 2026 18:33
14
Катар оплачивал поездки болельщиков на матчи сборной на ЧМ-2026

Футбольная ассоциация Катара оплачивала своим болельщикам поездки на матчи национальной команды на чемпионате мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Telegraph, около тысячи катарских болельщиков получили полный пакет услуг для посещения игр своей сборной.

По информации источника, в него входили авиаперелет, проживание в гостинице рядом со стадионом, билеты на матч, а также специальные фанатские наборы с футболками, кепками и солнцезащитными очками в цветах национальной команды.

Сборная Катара не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе B. Команда набрала одно очко в трех матчах, уступив Швейцарии (0:6) и Канаде (0:4), а также сыграв вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1).

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

ЧМ-2026 уже стал самым посещаемым в истории
19:15
ЧМ-2026

ЧМ-2026 уже стал самым посещаемым в истории

Мировое первенство побило рекорд, державшийся с турнира 1994 года в США

ЧМ-2026: дуэли Мбаппе и Холанда, Вальверде и Ямаля, надежды Ирана и Кабо-Верде – ОБЗОР İDMAN.BİZ
17:44
ЧМ-2026

ЧМ-2026: дуэли Мбаппе и Холанда, Вальверде и Ямаля, надежды Ирана и Кабо-Верде – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В группах G, H и I на ЧМ-2026 сегодня пройдут заключительные матчи, которые определят еще несколько участников 1/16 финала

Тренер Эквадора эмоционально отпраздновал победный гол Германии - ВИДЕО
17:13
ЧМ-2026

Тренер Эквадора эмоционально отпраздновал победный гол Германии - ВИДЕО

Себастьян Беккасече отпраздновал исторический мяч вместе с семьей

Арда Гюлер: "Критика справедлива, мы играли плохо"
16:53
ЧМ-2026

Арда Гюлер: "Критика справедлива, мы играли плохо"

Полузащитник сборной Турции признал неудачное выступление команды на ЧМ-2026
İDMAN.BİZ на ЧМ-2026: Победа, которая пришла слишком поздно – РЕПОРТАЖ ИЗ США
16:14
ЧМ-2026

İDMAN.BİZ на ЧМ-2026: Победа, которая пришла слишком поздно – РЕПОРТАЖ ИЗ США

Репортаж İdman.Biz из Лос-Анджелеса, где Турция завершила выступление на чемпионате мира-2026 после победы над США
Бразилия подала протест в ФИФА из-за отмененного гола Винисиуса - ВИДЕО
14:41
ЧМ-2026

Бразилия подала протест в ФИФА из-за отмененного гола Винисиуса - ВИДЕО

Южноамериканская сборная недовольна решением арбитра в матче с Шотландией

Самое читаемое

Анчелотти включил Неймара в состав: звезда Бразилии сыграет с Шотландией
24 Июня 10:33
ЧМ-2026

Анчелотти включил Неймара в состав: звезда Бразилии сыграет с Шотландией

Главный тренер "селесао" заявил, что нападающий полностью восстановился после травмы и готов выйти на поле на чемпионате мира по футболу

В России надеются полноценно вернуться в турниры ФИФА после ЧМ U15 в Азербайджане
25 Июня 15:11
Азербайджанский футбол

В России надеются полноценно вернуться в турниры ФИФА после ЧМ U15 в Азербайджане

Министр спорта РФ приветствовал допуск российской команды к предстоящему в Азербайджане мировому первенству

"Челси" начал переговоры по трансферу защитника "Кристал Пэлас"
25 Июня 07:14
Мировой футбол

"Челси" начал переговоры по трансферу защитника "Кристал Пэлас"

Лондонский клуб готов заплатить за Максанса Лакруа около 40 миллионов евро

ЧМ-2026: Португалия разгромила Узбекистан - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
23 Июня 23:00
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Португалия разгромила Узбекистан - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

У Роналду - дубль