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ЧМ-2026 уже стал самым посещаемым в истории

ЧМ-2026
Новости
26 Июня 2026 19:15
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ЧМ-2026 уже стал самым посещаемым в истории

Чемпионат мира по футболу 2026 года установил новый рекорд посещаемости за всю историю турнира.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт ФИФА, по состоянию на 26 июня матчи турнира посетили 3 605 357 зрителей.

Таким образом, нынешний мундиаль превзошел достижение чемпионата мира 1994 года в США, когда суммарная посещаемость составила 3 587 538 болельщиков. Новый рекорд был установлен еще до завершения стадии плей-офф.

Средняя посещаемость матчей ЧМ-2026 составляет 65 524 зрителя. Всего в рамках турнира запланированы 104 встречи, а итоговая аудитория, как ожидается, превысит отметку в 4,5 млн человек.

Напомним, нынешний чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных сборных. Матчи принимают 16 стадионов в США, Канаде и Мексике. В число самых вместительных арен входят "Эстадио Ацтека" в Мехико (87 523 места), "Эмпауэр Филд эт Майл Хай" в Денвере (76 125) и "Эй-ти-энд-ти Стэдиум" в Арлингтоне, который на время турнира вмещает 70 649 зрителей.

İdman.Biz
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