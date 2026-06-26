Арда Гюлер: "Критика справедлива, мы играли плохо"

Полузащитник сборной Турции по футболу и мадридского "Реала" Арда Гюлер прокомментировал неудачное выступление команды на чемпионате мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, 21-летний футболист заявил, что принимает критику в адрес команды после результатов на групповом этапе.

Сборная Турции набрала три очка в трех матчах группы D, заняла последнее место и покинула турнир. Команда проиграла Австралии и Парагваю в первых двух турах, а в заключительной встрече победила США со счетом 3:2.

Гюлер признал, что остался недоволен и собственной игрой. По его словам, ни он сам, ни его партнеры по команде не смогли показать хороший футбол на мундиале.

"Критика справедлива, мы играли плохо. Я тоже играл плохо. Как команда мы выступили неудачно, поэтому принимаю все замечания", - сказал Гюлер.

Полузащитник выразил надежду, что сборная Турции сможет исправить допущенные ошибки.

Гюлер также прокомментировал разговоры о его подавленном настроении перед матчем с США. Он подчеркнул, что открыт к критике и принимает все высказанные замечания.