26 Июня 2026
RU

Арда Гюлер: "Критика справедлива, мы играли плохо"

ЧМ-2026
Новости
26 Июня 2026 16:53
31
Арда Гюлер: "Критика справедлива, мы играли плохо"

Полузащитник сборной Турции по футболу и мадридского "Реала" Арда Гюлер прокомментировал неудачное выступление команды на чемпионате мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, 21-летний футболист заявил, что принимает критику в адрес команды после результатов на групповом этапе.

Сборная Турции набрала три очка в трех матчах группы D, заняла последнее место и покинула турнир. Команда проиграла Австралии и Парагваю в первых двух турах, а в заключительной встрече победила США со счетом 3:2.

Гюлер признал, что остался недоволен и собственной игрой. По его словам, ни он сам, ни его партнеры по команде не смогли показать хороший футбол на мундиале.

"Критика справедлива, мы играли плохо. Я тоже играл плохо. Как команда мы выступили неудачно, поэтому принимаю все замечания", - сказал Гюлер.

Полузащитник выразил надежду, что сборная Турции сможет исправить допущенные ошибки.

Гюлер также прокомментировал разговоры о его подавленном настроении перед матчем с США. Он подчеркнул, что открыт к критике и принимает все высказанные замечания.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

ЧМ-2026: дуэли Мбаппе и Холанда, Вальверде и Ямаля, надежды Ирана и Кабо-Верде – ОБЗОР İDMAN.BİZ
17:44
ЧМ-2026

ЧМ-2026: дуэли Мбаппе и Холанда, Вальверде и Ямаля, надежды Ирана и Кабо-Верде – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В группах G, H и I на ЧМ-2026 сегодня пройдут заключительные матчи, которые определят еще несколько участников 1/16 финала

Тренер Эквадора эмоционально отпраздновал победный гол Германии - ВИДЕО
17:13
ЧМ-2026

Тренер Эквадора эмоционально отпраздновал победный гол Германии - ВИДЕО

Себастьян Беккасече отпраздновал исторический мяч вместе с семьей

İDMAN.BİZ на ЧМ-2026: Победа, которая пришла слишком поздно – РЕПОРТАЖ ИЗ США
16:14
ЧМ-2026

İDMAN.BİZ на ЧМ-2026: Победа, которая пришла слишком поздно – РЕПОРТАЖ ИЗ США

Репортаж İdman.Biz из Лос-Анджелеса, где Турция завершила выступление на чемпионате мира-2026 после победы над США
Бразилия подала протест в ФИФА из-за отмененного гола Винисиуса - ВИДЕО
14:41
ЧМ-2026

Бразилия подала протест в ФИФА из-за отмененного гола Винисиуса - ВИДЕО

Южноамериканская сборная недовольна решением арбитра в матче с Шотландией

ЧМ-2026: японский вызов для Бразилии, марокканское испытание Нидерландов - ОБЗОР İDMAN.BİZ
14:24
ЧМ-2026

ЧМ-2026: японский вызов для Бразилии, марокканское испытание Нидерландов - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Определились еще три пары 1/16 финала футбольного мундиаля

Звезды Голливуда посетили матч Турция - США на ЧМ-2026 - ФОТО
14:04
ЧМ-2026

Звезды Голливуда посетили матч Турция - США на ЧМ-2026 - ФОТО

Встреча прошла на стадионе SoFi и завершилась победой турецкой сборной

Самое читаемое

Анчелотти включил Неймара в состав: звезда Бразилии сыграет с Шотландией
24 Июня 10:33
ЧМ-2026

Анчелотти включил Неймара в состав: звезда Бразилии сыграет с Шотландией

Главный тренер "селесао" заявил, что нападающий полностью восстановился после травмы и готов выйти на поле на чемпионате мира по футболу

В России надеются полноценно вернуться в турниры ФИФА после ЧМ U15 в Азербайджане
25 Июня 15:11
Азербайджанский футбол

В России надеются полноценно вернуться в турниры ФИФА после ЧМ U15 в Азербайджане

Министр спорта РФ приветствовал допуск российской команды к предстоящему в Азербайджане мировому первенству

"Челси" начал переговоры по трансферу защитника "Кристал Пэлас"
25 Июня 07:14
Мировой футбол

"Челси" начал переговоры по трансферу защитника "Кристал Пэлас"

Лондонский клуб готов заплатить за Максанса Лакруа около 40 миллионов евро

ЧМ-2026: Португалия разгромила Узбекистан - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
23 Июня 23:00
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Португалия разгромила Узбекистан - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

У Роналду - дубль