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Тренер Эквадора эмоционально отпраздновал победный гол Германии - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
26 Июня 2026 17:13
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Тренер Эквадора эмоционально отпраздновал победный гол Германии - ВИДЕО

Главный тренер сборной Эквадора по футболу Себастьян Беккасече эмоционально отреагировал на победный гол в матче с Германией на чемпионате мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, эквадорская команда обыграла Германию со счетом 2:1 и вышла в плей-офф.

Решающим стал гол Гонсало Платы на 77-й минуте.

После этого мяча Беккасече побежал к трибуне и забрался на заграждение, чтобы разделить радость со своей семьей.

Эти кадры вызвали большой интерес в социальных сетях.

Сам Беккасече назвал результат крупнейшей победой Эквадора на чемпионатах мира.

İdman.Biz
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