İDMAN.BİZ на ЧМ-2026: Победа, которая пришла слишком поздно – РЕПОРТАЖ ИЗ США

Последний игровой день сборной Турции на чемпионате мира-2026 запомнился ярким прощанием команды с турниром. Сборная одержала свою первую и единственную победу на этом мундиале, обыграв лидера группы – США (3:2). Однако турнирного значения этот результат уже не имел.

Для американских болельщиков этот день, несмотря на поражение своей команды, превратился в настоящий праздник. Как передает İdman.Biz из США, атмосфера вокруг стадиона начала оживать еще за несколько часов до стартового свистка. Территория буквально гудела, а американцы устроили настоящий костюмированный карнавал.

Главной темой, конечно же, стал национальный флаг. Его можно было увидеть буквально повсюду: на лицах, украшенных гримом, в виде страз, на футболках, шляпах, плащах и даже костюмах. Не обошлось и без косплея. На улицах встречались сразу несколько Джорджей Вашингтонов, другие исторические фигуры, а также болельщики в костюмах белоголовых орланов – национального символа США.

На этом фоне турецкие фанаты выглядели куда скромнее. В основном – красные или белые футболки с небольшим флагом на груди. Да и по количеству их было заметно меньше. Поэтому еще до начала встречи складывалось впечатление, что преимущество американцев ощущалось не только в турнирной таблице, но и за пределами поля.

Различалась и сама атмосфера. Американцы создавали ощущение большого общего праздника. Более того, после успешного группового этапа многие совершенно серьезно говорили, что их сборная способна выиграть чемпионат мира.

Турецкие болельщики, напротив, не скрывали разочарования. Особенно тяжело было тем, кто специально прилетел на матчи из Турции, рассчитывая увидеть совсем другой результат турнира для своей команды.

Спустя несколько часов все встретились уже внутри стадиона в Лос-Анджелесе. К слову, сама арена заслуживает отдельного внимания. Современный дизайн, передовые технологии, просторная территория с каскадными фонтанами и ощущение абсолютной новизны делают ее одной из самых впечатляющих арен ЧМ-2026.

Высокий уровень технологий ощущается здесь буквально во всем. Даже получение медиа аккредитации напоминает чем-то работу азербайджанского ASAN xidmət: паспорт сканируется автоматически, система распознает лицо, после чего остается лишь дождаться своего номера на экране. Организация турнира показывает, насколько все-таки цифровым стал современный футбол.

Перед матчем все прошло по классическому сценарию: вынос флагов и национальные гимны. Турецких болельщиков на трибунах очевидно было значительно меньше. А найти их было еще сложнее и по той причине, что цвета обеих команд совпадали, и красно-белые сектора буквально смешались.

Хотя матч уже ничего не решал, интерес к нему оставался высоким. Стадион постепенно заполнился почти полностью. Для турок это был шанс наконец одержать первую победу на турнире, для американцев – подтвердить статус лидера группы.

Начало встречи получилось болезненным для турецкой стороны. Уже на третьей минуте США открыли счет. Трибуны буквально взорвались: незнакомцы обнимались, кто-то сразу звонил родным по видеосвязи, чтобы разделить эмоции. Однако ответ Турции последовал довольно быстро. Радость американских трибун заметно поутихла, а затем по стадиону раздалось хорошо знакомое азербайджанским болельщикам скандирование: “Bir daha!”.

Не менее интересно было наблюдать за происходящим в пресс-центре. Большинство журналистов здесь представляли американские СМИ, однако они практически не проявляли эмоций и спокойно продолжали работать. Совсем иначе вели себя турецкие коллеги. Когда играет национальная сборная, оставаться исключительно журналистом непросто: они вскакивали со своих мест, эмоционально реагировали на каждый эпизод, спорили с решениями игроков.

Развязка наступила уже в концовке встречи. Именно тогда Турция вырвала победу. Американские болельщики, конечно, расстроились, однако многие воспринимали поражение довольно спокойно. Казалось, они были готовы принять мысль, что Турция заслужила хотя бы одну победу на турнире.

Настоящим отражением этого вечера стала микс-зона. Журналисты успели увидеть Арду Гюлера буквально на несколько секунд – ожидалось, что он вернется для общения с прессой, однако этого так и не произошло. Поэтому поздравить его с историческим достижением – статусом самого молодого турецкого футболиста, забившего на чемпионате мира, – не удалось.

Зато остановились другие игроки сборной Турции. И хотя команда победила, в их словах почти не было радости. Вместо этого вновь звучали сожаление, чувство ответственности перед болельщиками и признание собственных ошибок.

Совсем иначе выглядели американские футболисты. Несмотря на поражение, практически каждый из них задерживался в микс-зоне и охотно общался с журналистами. С турецкими игроками все было сложнее – чувствовались усталость и эмоциональное опустошение. Однако просьба дать комментарий именно для азербайджанского СМИ все же сработала. Ответить на пару вопросов İdman.Biz остановились Мерт Мюлдюр и Угурджан Чакыр. Особенно тепло об Азербайджане говорил именно Чакыр, что стало приятным сюрпризом.

Этот вечер стал примером того, как победа не всегда приносит счастья, а поражение не лишает поводов для улыбок. Турция покидает чемпионат мира с ощущением упущенной возможности. Американцы же, несмотря на неудачу в последнем туре, продолжили путь дальше – и уже с еще большими амбициями.