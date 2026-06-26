26 Июня 2026
RU

Иран и Египет готовы уйти с поля из-за символики ЛГБТ на ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
26 Июня 2026 20:57
59
Иран и Египет готовы уйти с поля из-за символики ЛГБТ на ЧМ-2026

Сборная Ирана может покинуть поле во время матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Египта в случае появления на стадионе политических акций, в том числе с символикой ЛГБТ.

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявил журналист Микки Джуниор. По его информации, аналогичную позицию занимает и сборная Египта.

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали сообщил, что иранская делегация заранее уведомила ФИФA о своей позиции.

"Мы четко проинформировали ФИФA, что если наша делегация или игроки подвергнутся каким-либо политическим оскорблениям или несанкционированным лозунгам на стадионе, мы без колебаний немедленно уведем команду с поля и приостановим матч. Мы здесь, чтобы соревноваться в глобальном спортивном турнире по правилам ФИФA. Неприемлемо привносить в этот матч политические или социальные повестки, которые не соответствуют нашим принципам и ценностям. Безопасность и достоинство наших игроков находятся на первом месте, и мы ожидаем, что ФИФA и организаторы возьмут на себя полную ответственность за проведение игры в исключительно спортивной атмосфере, свободной от провокаций", - заявил Доньямали.

Матч Иран - Египет состоится 27 июня. Перед заключительным туром обе команды сохраняют шансы на выход в плей-офф чемпионата мира.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Opta сравнила статистику Мбаппе и Холанна перед очным матчем на ЧМ-2026
20:33
ЧМ-2026

Opta сравнила статистику Мбаппе и Холанна перед очным матчем на ЧМ-2026

Оба форварда подошли к третьему туру с одинаковым количеством голов

Месси начнет матч с Иорданией в запасе
20:16
ЧМ-2026

Месси начнет матч с Иорданией в запасе

Лионель Скалони решил предоставить отдых лидеру сборной Аргентины перед плей-офф
ЧМ-2026 уже стал самым посещаемым в истории
19:15
ЧМ-2026

ЧМ-2026 уже стал самым посещаемым в истории

Мировое первенство побило рекорд, державшийся с турнира 1994 года в США

Катар оплачивал поездки болельщиков на матчи сборной на ЧМ-2026
18:33
ЧМ-2026

Катар оплачивал поездки болельщиков на матчи сборной на ЧМ-2026

Фанатам предоставили перелеты, проживание, билеты и фирменную атрибутику во время турнира

ЧМ-2026: дуэли Мбаппе и Холанда, Вальверде и Ямаля, надежды Ирана и Кабо-Верде – ОБЗОР İDMAN.BİZ
17:44
ЧМ-2026

ЧМ-2026: дуэли Мбаппе и Холанда, Вальверде и Ямаля, надежды Ирана и Кабо-Верде – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В группах G, H и I на ЧМ-2026 сегодня пройдут заключительные матчи, которые определят еще несколько участников 1/16 финала

Тренер Эквадора эмоционально отпраздновал победный гол Германии - ВИДЕО
17:13
ЧМ-2026

Тренер Эквадора эмоционально отпраздновал победный гол Германии - ВИДЕО

Себастьян Беккасече отпраздновал исторический мяч вместе с семьей

Самое читаемое

Анчелотти включил Неймара в состав: звезда Бразилии сыграет с Шотландией
24 Июня 10:33
ЧМ-2026

Анчелотти включил Неймара в состав: звезда Бразилии сыграет с Шотландией

Главный тренер "селесао" заявил, что нападающий полностью восстановился после травмы и готов выйти на поле на чемпионате мира по футболу

В России надеются полноценно вернуться в турниры ФИФА после ЧМ U15 в Азербайджане
25 Июня 15:11
Азербайджанский футбол

В России надеются полноценно вернуться в турниры ФИФА после ЧМ U15 в Азербайджане

Министр спорта РФ приветствовал допуск российской команды к предстоящему в Азербайджане мировому первенству

"Челси" начал переговоры по трансферу защитника "Кристал Пэлас"
25 Июня 07:14
Мировой футбол

"Челси" начал переговоры по трансферу защитника "Кристал Пэлас"

Лондонский клуб готов заплатить за Максанса Лакруа около 40 миллионов евро

ЧМ-2026: Португалия разгромила Узбекистан - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
23 Июня 23:00
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Португалия разгромила Узбекистан - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

У Роналду - дубль