Иран и Египет готовы уйти с поля из-за символики ЛГБТ на ЧМ-2026

Сборная Ирана может покинуть поле во время матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Египта в случае появления на стадионе политических акций, в том числе с символикой ЛГБТ.

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявил журналист Микки Джуниор. По его информации, аналогичную позицию занимает и сборная Египта.

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали сообщил, что иранская делегация заранее уведомила ФИФA о своей позиции.

"Мы четко проинформировали ФИФA, что если наша делегация или игроки подвергнутся каким-либо политическим оскорблениям или несанкционированным лозунгам на стадионе, мы без колебаний немедленно уведем команду с поля и приостановим матч. Мы здесь, чтобы соревноваться в глобальном спортивном турнире по правилам ФИФA. Неприемлемо привносить в этот матч политические или социальные повестки, которые не соответствуют нашим принципам и ценностям. Безопасность и достоинство наших игроков находятся на первом месте, и мы ожидаем, что ФИФA и организаторы возьмут на себя полную ответственность за проведение игры в исключительно спортивной атмосфере, свободной от провокаций", - заявил Доньямали.

Матч Иран - Египет состоится 27 июня. Перед заключительным туром обе команды сохраняют шансы на выход в плей-офф чемпионата мира.