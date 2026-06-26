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Opta сравнила статистику Мбаппе и Холанна перед очным матчем на ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
26 Июня 2026 20:33
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Opta сравнила статистику Мбаппе и Холанна перед очным матчем на ЧМ-2026

Статистическая компания Opta опубликовала сравнение показателей Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Норвегии.

Как сообщает İdman.Biz, оба нападающих забили по четыре мяча в первых двух матчах турнира, однако их игровые показатели заметно отличаются.

По данным Opta, ожидаемые голы (xG) у Мбаппе составляют 1,99, тогда как у Холанна - 2,68. Француз нанес 12 ударов по воротам против 10 у норвежца, при этом оба по семь раз попадали в створ.

В штрафной площади соперников Мбаппе коснулся мяча 17 раз, Холанн - 16. При этом француз значительно превосходит соперника по количеству успешных обводок - 14 против одной.

Матч Франция - Норвегия состоится сегодня. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по бакинскому времени.

İdman.Biz
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