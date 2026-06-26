Дембеле оформил хет-трик в матче с Норвегией - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ВИДЕО

Сборная Франции увеличила свое преимущество в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Норвегии.

Как сообщает İdman.Biz, на 32-й минуте Усман Дембеле оформил хет-трик, сделав счет 3:1 в пользу французской команды.

Форвард открыл счет уже на седьмой минуте, затем отличился на 20-й, а спустя еще 12 минут забил свой третий мяч. Единственный гол норвежцев на данный момент на счету Тело Осгора.

23:23

Сборная Норвегии сократила отставание в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Франции.

Как сообщает İdman.Biz, на 21-й минуте Тело Осгор поразил ворота французской команды и сделал счет 1:2.

Ранее Усман Дембеле открыл счет на седьмой минуте, а затем оформил дубль на 20-й минуте встречи.

Матч проходит на стадионе "Джиллетт" в американском Фоксборо.

23:23

Сборная Франции увеличила преимущество в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Норвегии.

Как сообщает İdman.Biz, Усман Дембеле оформил дубль уже к 20-й минуте встречи, сделав счет 2:0 в пользу французов. Ранее он открыл счет на седьмой минуте.

Матч проходит на стадионе "Джиллетт" в американском Фоксборо. Главным арбитром встречи является англичанин Майкл Оливер.

Напомним, перед заключительным туром обе команды досрочно обеспечили себе выход в плей-офф чемпионата мира, набрав по шесть очков.

23:09

Сборная Франции открыла счет в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Норвегии.

Как сообщает İdman.Biz, уже на седьмой минуте встречи отличился Усман Дембеле, выведя французскую команду вперед - 1:0.

Матч проходит на стадионе "Джиллетт" в американском Фоксборо. Главным арбитром встречи является англичанин Майкл Оливер.

Напомним, перед заключительным туром обе команды досрочно обеспечили себе выход в плей-офф, набрав по шесть очков.

23:00

В эти минуты проходит матч третьего тура группы I чемпионата мира-2026 между сборными Норвегии и Франции.

Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на стадионе "Джиллетт" в Фоксборо. Главным арбитром игры назначен Майкл Оливер из Англии.

Стартовый состав Норвегии: Сельвик, Эстигор, Бьеркан, Фальхенер, Берг, Эурснес, Торстведт, Осгор, Шельдеруп, Бобб, Ларсен.

Стартовый состав Франции: Меньян, Юпамекано, Кунде, Тео Эрнандес, Лакруа, Коне, Тчуамени, Дембеле, Мбаппе, Олисе, Дуэ.

После двух туров обе сборные набрали по шесть очков и досрочно вышли в плей-офф. Франция занимает первое место в группе, Норвегия располагается на второй строчке.