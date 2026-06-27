Дембеле оформил самый быстрый хет-трик на чемпионатах мира за 72 года

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле вписал свое имя в историю чемпионатов мира.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Opta, хет-трик 29-летнего форварда в матче с Норвегией стал самым быстрым на мировых первенствах за последние 72 года.

Дембеле отличился на 7-й, 20-й и 32-й минутах встречи, оформив три гола всего за 32 минуты после стартового свистка.

Последним футболистом, кому удавалось сделать это быстрее, был австриец Эрих Пробст на чемпионате мира 1954 года. Тогда он оформил хет-трик уже к 24-й минуте матча против Чехословакии.

На момент установления достижения Франция ведет в счете в матче с Норвегией - 3:1.