Сенегал быстро открыл счет в матче с Ираком на ЧМ-2026 - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ВИДЕО

Сборная Сенегала повела в счете в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Ирака.

Как сообщает İdman.Biz, защитник Абдулайе Сек отправил мяч в ворота соперника уже на четвертой минуте встречи, выведя свою команду вперед - 1:0.

Матч проходит на стадионе "Би-Эм-О Филд" в Торонто. Главным арбитром встречи является англичанин Энтони Тейлор.

Напомним, перед началом заключительного тура обе сборные уже потеряли шансы на выход в плей-офф, не набрав ни одного очка в двух предыдущих матчах.

23:03

В эти минуты проходит матч третьего тура группы I чемпионата мира-2026 между сборными Сенегала и Ирака.

Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на стадионе "Би-Эм-О Филд" в Торонто. Главным арбитром матча назначен англичанин Энтони Тейлор.

Стартовый состав Сенегала: Дио, Ньякате, Сек, Якобс, Диатта, Гейе, Камара, Диарра, Сарр, Мане, Мбайе.

Стартовый состав Ирака: Басил, Хашем, Доски, Путрос, Сулака, Икбаль, Аль-Аммари, Байеш, Аль-Хамади, Касем, Джасим.

Перед заключительным туром обе команды не набрали ни одного очка и потеряли шансы на выход в плей-офф. В активе лидеров группы Франции и Норвегии по шесть очков.