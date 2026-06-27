Мбаппе превзошел Месси по результативным действиям на ЧМ-2026

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим игроком чемпионата мира-2026 по количеству результативных действий.

Как сообщает İdman.Biz, это произошло по ходу матча третьего тура группового этапа против Норвегии.

В первом тайме Мбаппе дважды ассистировал Усману Дембеле, который оформил хет-трик. Теперь в активе капитана французской сборной шесть результативных действий на турнире - четыре забитых мяча и две голевые передачи.

Таким образом, Мбаппе обошел лидировавшего ранее Лионеля Месси. На счету капитана сборной Аргентины пять голов на нынешнем мировом первенстве.