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Определились еще пять пар 1/16 финала ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
27 Июня 2026 01:18
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Определились еще пять пар 1/16 финала ЧМ-2026

По итогам очередного игрового дня чемпионата мира-2026 определились еще пять пар 1/16 финала турнира.

Как сообщает İdman.Biz, после победы Франции над Норвегией (4:1) окончательно сформировались первые противостояния стадии плей-офф.

Франция, занявшая первое место в группе I с девятью очками, сыграет с одной из лучших сборных, финишировавших на третьих местах. Соперник команды Дидье Дешама станет известен после завершения группового этапа.

Норвегия, ставшая второй в группе, встретится со сборной Кот-д'Ивуара.

На данный момент известны следующие пары 1/16 финала:

ЮАР - Канада;

Бразилия - Япония;

Нидерланды - Марокко;

Кот-д'Ивуар - Норвегия;

США - Босния и Герцеговина.

Матчи стадии 1/16 финала чемпионата мира стартуют 28 июня.

İdman.Biz
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