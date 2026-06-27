Сборная Англии лишилась защитника перед решающими матчами ЧМ-2026

Защитник сборной Англии Рис Джеймс не поможет своей команде как минимум в двух ближайших матчах чемпионата мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Guardian, футболист испытывает проблемы с подколенным сухожилием.

По этой причине Джеймс уже пропустил пятничную тренировку английской сборной и не сыграет в заключительном матче группового этапа против Панамы, а также, как ожидается, пропустит встречу 1/16 финала.

Если Англия сумеет выйти в 1/8 финала, защитник может вернуться в строй именно к этой стадии турнира.

На нынешнем чемпионате мира Джеймс без замен провел оба предыдущих матча своей команды - против Хорватии (4:2) и Ганы (0:0).