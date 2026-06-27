27 Июня 2026
RU

Сборная Англии лишилась защитника перед решающими матчами ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
27 Июня 2026 04:10
17
Сборная Англии лишилась защитника перед решающими матчами ЧМ-2026

Защитник сборной Англии Рис Джеймс не поможет своей команде как минимум в двух ближайших матчах чемпионата мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Guardian, футболист испытывает проблемы с подколенным сухожилием.

По этой причине Джеймс уже пропустил пятничную тренировку английской сборной и не сыграет в заключительном матче группового этапа против Панамы, а также, как ожидается, пропустит встречу 1/16 финала.

Если Англия сумеет выйти в 1/8 финала, защитник может вернуться в строй именно к этой стадии турнира.

На нынешнем чемпионате мира Джеймс без замен провел оба предыдущих матча своей команды - против Хорватии (4:2) и Ганы (0:0).

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Уже 19 сборных обеспечили себе место в плей-офф ЧМ-2026
01:34
ЧМ-2026

Уже 19 сборных обеспечили себе место в плей-офф ЧМ-2026

После завершения матчей в группе I определилась большая часть участников стадии на выбывание

Определились еще пять пар 1/16 финала ЧМ-2026
01:18
ЧМ-2026

Определились еще пять пар 1/16 финала ЧМ-2026

После завершения матчей в группе I стали известны новые участники первого раунда плей-офф
Сенегал разгромил Ирак, но не смог выйти напрямую в плей-офф ЧМ-2026
01:07
ЧМ-2026

Сенегал разгромил Ирак, но не смог выйти напрямую в плей-офф ЧМ-2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Африканская сборная завершила групповой этап крупной победой

Франция разгромила Норвегию и выиграла группу на ЧМ-2026
00:59
ЧМ-2026

Франция разгромила Норвегию и выиграла группу на ЧМ-2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Хет-трик Усмана Дембеле помог французам завершить групповой этап без потерь

Мбаппе превзошел Месси по результативным действиям на ЧМ-2026
00:41
ЧМ-2026

Мбаппе превзошел Месси по результативным действиям на ЧМ-2026

Капитан сборной Франции вышел в лидеры турнира по системе "гол+пас"

Дембеле оформил самый быстрый хет-трик на чемпионатах мира за 72 года
00:01
ЧМ-2026

Дембеле оформил самый быстрый хет-трик на чемпионатах мира за 72 года

Француз повторил достижение, которого мировое первенство не видело с 1954 года

Самое читаемое

Анчелотти включил Неймара в состав: звезда Бразилии сыграет с Шотландией
24 Июня 10:33
ЧМ-2026

Анчелотти включил Неймара в состав: звезда Бразилии сыграет с Шотландией

Главный тренер "селесао" заявил, что нападающий полностью восстановился после травмы и готов выйти на поле на чемпионате мира по футболу

В России надеются полноценно вернуться в турниры ФИФА после ЧМ U15 в Азербайджане
25 Июня 15:11
Азербайджанский футбол

В России надеются полноценно вернуться в турниры ФИФА после ЧМ U15 в Азербайджане

Министр спорта РФ приветствовал допуск российской команды к предстоящему в Азербайджане мировому первенству

"Челси" начал переговоры по трансферу защитника "Кристал Пэлас"
25 Июня 07:14
Мировой футбол

"Челси" начал переговоры по трансферу защитника "Кристал Пэлас"

Лондонский клуб готов заплатить за Максанса Лакруа около 40 миллионов евро

Винисиус добил Шотландию: Бразилия выиграла группу C - ВИДЕО
25 Июня 07:45
ЧМ-2026

Винисиус добил Шотландию: Бразилия выиграла группу C - ВИДЕО

Винисиус Жуниор оформил дубль и помог команде выйти в плей-офф с первого места