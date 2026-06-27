Сказка Кабо-Верде и Возиньи продолжается: дебютант ЧМ вышел в плей-офф

Сборная Кабо-Верде по футболу вышла в плей-офф чемпионата мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, команда сыграла безголевую вничью с Саудовской Аравией в заключительном туре группы H. Этого результата оказалось достаточно Кабо-Верде для выхода в 1/16 финала. Команда завершила групповой этап на втором месте, набрав три очка. Кабо-Верде не одержало ни одной победы в группе, но осталось непобежденным: команда сыграла вничью с Испанией, Уругваем и Саудовской Аравией.

Возинья стал одним из главных героев матча. 40-летний голкипер Кабо-Верде на 90+2-й минуте спас команду после удара Абдуллы Аль-Хамдана и помог сохранить нулевую ничью. Для самого выстрелившего в медийном плане персонажа мундиаля это уже второй матч без пропущенных голов на турнире. Ранее он стал одним из главных героев встречи с Испанией, где Кабо-Верде также сыграло 0:0.

Саудовской Аравии для выхода в плей-офф нужна была победа, однако команда не смогла забить и завершила выступление на турнире.

В параллельном матче Испания обыграла Уругвай со счетом 1:0 и выиграла группу H.

В 1/16 финала Кабо-Верде сыграет со сборной Аргентины. Матч пройдет 3 июля в Майами.