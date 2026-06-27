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Испания отправила Уругвай домой - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
27 Июня 2026 06:33
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Испания отправила Уругвай домой - ВИДЕО

"Красная фурия" выиграла группу, а двукратные чемпионы мира покинули турнир:

Сборная Испании одержала минимальную победу над Уругваем в матче третьего тура группы H чемпионата мира-2026 по футболу. Встреча в Сапопане завершилась со счетом 1:0.

Как сообщает İdman.Biz, обе команды подходили к игре с разными задачами. Испанцам было важно закрепить первое место в группе, тогда как уругвайцам нужна была победа, чтобы сохранить реальные шансы на выход в плей-офф.
Решающим стал эпизод на 41-й минуте. Алекс Баэна пробил по воротам, а опытный Фернандо Муслера допустил грубую ошибку и позволил мячу оказаться в сетке. Этот гол так и остался единственным в матче.

После перерыва Уругвай попытался прибавить, но испанцы грамотно контролировали ход встречи и не позволили сопернику устроить серьезный штурм. В концовке южноамериканцы окончательно потеряли надежду на спасение: в компенсированное время Агустин Каноббио получил красную карточку.

Испания набрала 7 очков и заняла первое место в группе H. Уругвай завершил групповой этап без побед, заняв третье место, и сенсационно покинул чемпионат мира уже на ранней стадии.

İdman.Biz
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