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Футболисты Панамы едва не устроили драку перед матчем с Англией

ЧМ-2026
Новости
27 Июня 2026 10:41
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Футболисты Панамы едва не устроили драку перед матчем с Англией

В сборной Панамы произошел неприятный инцидент накануне заключительного матча группового этапа чемпионата мира-2026 против Англии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mirror, во время открытой для прессы тренировки между нападающим Сесилио Уотерманом и полузащитником Хосе Луисом Родригесом вспыхнул конфликт.

По информации источника, Уотерман толкнул партнера в грудь, после чего в ситуацию вмешались футболисты и представители тренерского штаба, не позволив стычке перерасти в драку. Спустя несколько минут напряжение удалось снять, и тренировка продолжилась в обычном режиме.

Напомним, сборная Панамы уже потеряла шансы на выход в плей-офф, уступив в первых двух матчах группового этапа Гане и Хорватии с одинаковым счетом 0:1. Англия, в свою очередь, в заключительном туре поборется за первое место в группе.

İdman.Biz
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