Лукаку забил Новой Зеландии вторым касанием после выхода на замену

Форвард сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку ярко вышел на замену в матче ЧМ-2026 против Новой Зеландии.

Как сообщает İdman.Biz, 33-летний нападающий появился на поле на 85-й минуте встречи.

Уже на 86-й минуте Лукаку поразил ворота Новой Зеландии. Для бельгийца это был всего второй контакт с мячом после выхода на замену.

Гол стал первым для Лукаку на нынешнем турнире. Он забил после передачи Николаса Раскина, который также появился на поле вместе с ним.

На 94-й минуте Лукаку отметился еще и результативной передачей на Алексиса Салемакерса.

Бельгия победила Новую Зеландию со счетом 5:1.

Отметим, что Лукаку уже второй раз на этом чемпионате мира быстро влияет на игру после выхода на замену. В матче первого тура против Египта (1:1) бельгиец поучаствовал в голевой атаке через 23 секунды после появления на поле: в борьбе с ним защитник Мохамед Хани срезал мяч в свои ворота.