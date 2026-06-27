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Бельгия разнесла Новую Зеландию и выиграла группу - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
27 Июня 2026 09:14
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Бельгия разнесла Новую Зеландию и выиграла группу - ВИДЕО

Сборная Бельгии одержала крупную победу над Новой Зеландией в матче третьего тура группы G чемпионата мира-2026 по футболу. Встреча в Ванкувере завершилась со счетом 5:1.

Как сообщает İdman.Biz, бельгийцы подходили к заключительному туру без права на ошибку.

После ничьих с Египтом и Ираном команда нуждалась в победе, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф и побороться за первое место в группе.

Бельгия с первых минут подтвердила статус фаворита и быстро взяла игру под контроль. Новая Зеландия сумела ответить забитым мячом, однако сдержать атакующий натиск соперника не смогла. Европейская команда уверенно довела матч до разгромной победы и оформила самый убедительный результат в группе.

По итогам группового этапа Бельгия набрала 5 очков и заняла первое место в группе G, получив путевку в плей-офф. Новая Зеландия с 1 очком финишировала четвертой и завершила выступление на чемпионате мира.
Второе место в группе занял Египет, также набравший 5 очков, но уступивший бельгийцам по дополнительным показателям. Иран с 3 очками стал третьим.

İdman.Biz
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