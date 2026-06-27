1/16 финала ЧМ-2026: Месси проверит Возинью, Франция против нестабильной Швеции – ОБЗОР İDMAN.BİZ

После завершения матчей в группах G, H и I стали известны новые пары 1/16 финала ЧМ-2026 по футболу.

Как передает İdman.Biz, к ранее известным парам Канада – ЮАР, Бразилия – Япония, Нидерланды – Марокко, США – Босния и Герцеговина присоединились еще пять пар.

В частности, уже известно, что в первом нокаут-раунде между собой также сыграют Германия – Парагвай, Кот-д’Ивуар - Норвегия, Франция - Швеция, Австралия - Египет и Аргентина - Кабо-Верде.

Германия – Парагвай (30 июня, 00:30 здесь и далее время по Баку)

Германия вышла в плей-офф с первого места в группе E, хотя групповой этап получился для команды Юлиана Нагельсманна неровным. Немцы начали с разгрома Кюрасао (7:1), затем обыграли Кот-д’Ивуар (2:1), но в последнем туре уступили Эквадору (1:2). Это поражение не лишило Германию лидерства, но стало тревожным сигналом перед матчами на выбывание: команда слишком много позволяла сопернику и допускала ошибки в обороне.

Парагвай прошел дальше как одна из лучших третьих команд. После тяжелого поражения от США (1:4) южноамериканцы собрались, обыграли Турцию (1:0), причем почти весь второй тайм провели в меньшинстве, а затем сыграли вничью с Австралией (0:0). Сборная Густаво Альфаро не выглядит яркой в атаке, но умеет терпеть, закрывать зоны и играть на результат.

Кстати, у этой пары уже есть история в плей-офф чемпионата мира. В 1/8 финала ЧМ-2002 Германия обыграла Парагвай со счетом 1:0 благодаря позднему голу Оливера Нойвилля на 88-й минуте. Тогда немцы дошли до финала, а парагвайцы остановились в шаге от четвертьфинала.

Фаворитом снова будет Германия - по классу состава, опыту и глубине скамейки. Но Парагвай уже показал, что после провала в первом туре способен перестроиться и выживать в сложных матчах. Для немцев главная задача - быстро вернуть контроль и не дать сопернику увести игру в нервный, вязкий сценарий.

Кот-д’Ивуар – Норвегия (30 июня, 21:00)

Одна из самых любопытных пар этой стадии. Кот-д’Ивуар вышел в плей-офф со второго места в группе E. Команда начала турнир победой над Эквадором (1:0), затем уступила Германии, но в решающем матче обыграла Кюрасао (2:0) благодаря дублю Николя Пепе и впервые в своей истории пробилась в нокаут-раунд чемпионата мира.

Норвегия стала второй в группе I. Скандинавы уверенно начали турнир, обыграв Ирак и Сенегал, но в заключительном туре крупно уступили Франции (1:4). При этом главный тренер Столе Сольбаккен сознательно поберег лидеров: Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор остались в запасе, чтобы подойти к плей-офф свежее.

По статусу и индивидуальному уровню Норвегия выглядит фаворитом, особенно с Холандом в атаке. Но Кот-д’Ивуар уже показал, что умеет играть прагматично и цепко, а для действующего победителя Кубка африканских наций этот плей-офф стал продолжением хорошего цикла.

Франция – Швеция (1 июля, 01:00)

Франция прошла группу I без потерь: победила Сенегал, Ирак и в последнем туре разгромила Норвегию (4:1). Главным событием того матча стал хет-трик Усмана Дембеле в первом тайме. Французы выиграли группу и подходят к плей-офф в статусе одной из самых сильных команд турнира.

Швеция вышла в 1/16 финала как одна из лучших третьих команд. В группе F команда тяжело пережила поражение от Нидерландов, но затем взяла важные очки и сыграла вничью с Японией (1:1), что позволило ей остаться в турнире.

Главная кадровая потеря шведов - защитник Исак Хиен. Он получил травму задней поверхности бедра в матче с Японией и уже не сыграет на этом чемпионате мира. Это серьезный удар перед встречей с атакой Франции, где есть не только Килиан Мбаппе, но и набравший ход Дембеле.

История противостояния этих команд достаточно богатая, и Швеция не раз доставляла Франции проблемы, но сейчас расклад очевиден: французы сильнее по глубине состава, форме и качеству атаки.

Австралия – Египет (3 июля, 22:00)

Австралия заняла второе место в группе D. Команда стартовала с победы над Турцией (2:0), затем уступила США (0:2), а в последнем туре сыграла 0:0 с Парагваем. Этого хватило, чтобы выйти в плей-офф. При этом австралийцы подходят к матчу с потерями: из-за травм турнир завершили Джейкоб Итальяно и опытный Мэтью Леки.

Египет стал вторым в группе G. Команда Хоссама Хассана сыграла вничью с Бельгией (1:1), обыграла Новую Зеландию (3:1), одержав первую победу в истории страны на чемпионатах мира, а затем удержала ничью с Ираном (1:1). Египтяне набрали пять очков и уступили Бельгии только по разнице мячей.

Главный вопрос перед матчем - состояние Мохамеда Салаха. Капитан Египта попросил замену во втором тайме встречи с Ираном, после чего тренерский штаб сообщил, что игрок пройдет обследование. По первым оценкам, повреждение не выглядит тяжелым, но его готовность будет ключевой темой перед игрой.

Австралия и Египет ранее встречались в товарищеских матчах, а последняя очная игра в 2010 году завершилась победой египтян со счетом 3:0. На чемпионате мира это будет их первая встреча.

Аргентина - Кабо-Верде (4 июля, 02:00)

Одна из самых контрастных пар 1/16 финала: действующий чемпион мира против дебютанта, который уже стал одной из главных историй турнира.

Аргентина заранее обеспечила себе первое место в группе J после побед над Алжиром (3:0) и Австрией (2:0). Команда Лионеля Скалони снова выглядит собранной и опытной, а Лионель Месси уже успел отметиться ярким началом турнира.

Кабо-Верде вышло из группы H со второго места, не выиграв ни одного матча, но и не проиграв. Дебютант чемпионата мира сыграл вничью с Испанией (0:0), Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией (0:0), набрал три очка и оставил позади Уругвай и Саудовскую Аравию. Для страны это исторический результат: Кабо-Верде стало одним из самых маленьких государств, когда-либо выходивших в плей-офф чемпионата мира, а вратарь команды Возинья стал любимцем для поклонников по всему миру, набрав огромную армию подписчиков в соцсетях.

Фаворит очевиден - Аргентина. Но Кабо-Верде уже доказало, что умеет терпеть, держать структуру и не ломаться под давлением. Для африканской команды сам выход на Аргентину уже событие, но именно такие матчи и делают плей-офф чемпионата мира особенным.