Тренер Ирана обвинил хозяев ЧМ-2026 в плохом отношении к команде

Главный тренер сборной Ирана по футболу Амир Галенои высказался после матча с Египтом в заключительном туре группового этапа ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz, специалист на пресс-конференции высоко оценил выступление своей команды и раскритиковал условия, с которыми столкнулась сборная.

"Я еще раз хочу сказать, что горжусь своим народом, страной, нашими героями и футболистами. То, что сделали молодые игроки сборной Ирана, должно войти в историю. Потому что хозяева турнира проявили к нам самое плохое отношение. Они обошлись с нами очень несправедливо. Если бы нам позволили приехать на две недели раньше и лучше подготовиться, мы были бы в лучшем состоянии — физически и психологически. Но нас лишили этой справедливости"", — заявил Галенои.

По словам тренера, три матча группового этапа показали важные качества иранской команды.

"Во всех трех встречах лучшим игроком матча признавался футболист сборной Ирана. Кроме того, мы впервые завершили групповой этап чемпионата мира без поражений. Раньше я думал, что мы очень ущемленная команда, но после этих трех игр понял, что нам еще и не везет. Я призываю ФИФА: не позволяйте хозяевам так обращаться с игроками и командами на следующих чемпионатах мира", — заявил главный тренер.

Галенои также пожаловался на подготовку команды к турниру.

"Наш сегодняшний соперник перед турниром играл с Бразилией, Новая Зеландия проводила контрольный матч с Англией. А мы встречались с молодежной командой мексиканской Тихуаны. Все это повлияло на нашу техническую, тактическую и физическую готовность", — сказал главный тренер.

Специалист добавил, что, несмотря на сложности, сборная Ирана показала достойный футбол.

"Иран сыграл так, что теперь все любят эту команду и хотят, чтобы она продолжила путь на чемпионате мира. Мы ждем результатов завтрашних матчей. Остальное определит божья воля", — заключил Галенои.