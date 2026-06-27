ЧМ-2026: битва Хорватии против Ганы и отголоски “Хихонского позора” – ОБЗОР İDMAN.BİZ

На чемпионате мира-2026 по футболу сегодня завершится групповой этап. В последний игровой день будут сыграны шесть матчей в группах J, K и L.

Аргентина уже гарантировала первое место в своем квартете, Колумбия обеспечила выход в плей-офф, Англия также уже как минимум сыграет в 1/16 финала, но в ряде групп еще остается борьба за вторые места и позиции среди лучших третьих команд.

Группа J

Аргентина - 6

Австрия - 3

Алжир – 3

Иордания - 0

Аргентина – Иордания (28 июня, 06:00 здесь и далее время по Баку)

Для Аргентины этот матч уже не имеет турнирного значения с точки зрения первого места. Действующие чемпионы мира начали турнир с победы над Алжиром (3:0), затем обыграли Австрию (2:0) и досрочно вышли в плей-офф с вершины группы. Главным героем первых двух туров стал Лионель Месси, который оформил хет-трик в стартовом матче и затем забил дважды Австрии, став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

Перед встречей с Иорданией Лионель Скалони уже дал понять, что Месси не выйдет в стартовом составе. Аргентина получит возможность проверить ближайший резерв и дать отдых лидерам перед плей-офф. Кроме того, защитник Кристиан Ромеро, получивший повреждение колена в матче с Австрией, скорее всего, также пропустит игру.

Иордания, дебютирующая на чемпионате мира, после поражений от Австрии (1:3) и Алжира (1:2) уже потеряла шансы на продолжение борьбы. Но матч против действующего чемпиона мира для команды все равно остается возможностью красиво завершить турнир и попытаться набрать первые очки.

Алжир – Австрия (28 июня, 06:00)

Главный матч группы J. Австрия и Алжир подходят к последнему туру с тремя очками, и именно их очная встреча определит, кто займет второе место. Австрийцы начали турнир победой над Иорданией (3:1), но затем уступили Аргентине (0:2). Алжир, наоборот, стартовал с тяжелого поражения от Аргентины (0:3), после чего вернулся в борьбу благодаря победе над Иорданией (2:1).

Победитель этой пары гарантированно выйдет в 1/16 финала со второго места. Ничья оставит обе команды с четырьмя очками, и тогда многое будет зависеть от дополнительных показателей и таблицы третьих мест. Именно поэтому вокруг матча уже появился исторический подтекст.

На ЧМ-1982 Алжир оказался жертвой одного из самых спорных эпизодов в истории турнира. Тогда сборные ФРГ и Австрии играли после того, как алжирцы уже завершили групповой этап. Немцев и австрийцев устраивал счет 1:0 в пользу ФРГ: при таком результате обе европейские команды проходили дальше, а Алжир вылетал. После быстрого гола матч фактически потерял темп, что вызвало большой скандал и вошло в историю как “Хихонский позор”. Именно после этого ФИФА ввела правило, по которому матчи последнего тура в одной группе должны начинаться одновременно.

С футбольной точки зрения Австрия выглядит более сбалансированной командой, но Алжир после победы над Иорданией вернул себе уверенность. Для обеих сборных это матч, где цена ошибки будет максимальной.

Группа K

Колумбия - 6

Португалия - 4

ДР Конго - 1

Узбекистан - 0

Колумбия – Португалия (28 июня, 03:30)

Матч за первое место в группе K. Колумбия выиграла два стартовых матча: сначала обыграла Узбекистан (3:1), затем взяла верх над ДР Конго (1:0) благодаря голу Даниэля Муньоса. Южноамериканцы уже обеспечили себе выход в плей-офф и теперь могут завершить группу первыми даже при ничьей.

Португалия начала турнир с ничьей против ДР Конго (1:1), но затем мощно ответила победой над Узбекистаном (5:0). Криштиану Роналду забил дважды и снова оказался в центре внимания, а команда Роберто Мартинеса сняла часть вопросов после не самого убедительного старта.

Для Португалии победа над Колумбией означает первое место в группе. Ничья оставит португальцев вторыми, что тоже, вероятно, не станет катастрофой, но повлияет на сетку плей-офф. Колумбия же выглядит одной из самых стабильных команд квартета: у нее есть темп, дисциплина и игроки, способные решить момент без большого количества шансов.

ДР Конго – Узбекистан (28 июня, 03:30)

Матч последнего шанса для обеих команд. ДР Конго после ничьей с Португалией (1:1) выглядела достаточно уверенно, но поражение от Колумбии (0:1) оставило команду с одним очком. Теперь африканской сборной нужна только победа, чтобы сохранить надежду на выход в 1/16 финала, как минимум через таблицу третьих мест.

Кстати, перед матчем к команде обратился президент ДР Конго Феликс Чисекеди, назвав игру важной не только в спортивном, но и в эмоциональном смысле для всей страны. Для сборной, которая вернулась на чемпионат мира впервые с 1974 года, это шанс продлить турнирную историю.

Узбекистан проиграл Колумбии (1:3) и Португалии (0:5), но команда Фабио Каннаваро еще не хочет уходить без борьбы. После поражения от Колумбии тренер отмечал, что команда должна расти и учиться играть на таком уровне, а перед встречей с ДР Конго старается снять давление с футболистов. Узбекистану нужна победа, но даже она может оказаться недостаточной без благоприятных результатов в таблице третьих мест.

Группа L

Англия - 4

Гана - 4

Хорватия - 3

Панама - 0

Англия – Панама (28 июня, 01:00)

Англия уже гарантировала себе участие в плей-офф, но вопрос первого места в группе остается открытым. Команда Томаса Тухеля ярко начала турнир, обыграв Хорватию (4:2), но затем потеряла очки в матче с Ганой (0:0). Теперь победа над Панамой почти наверняка закрепит англичан на первом месте.

Последние новости вокруг сборной Англии связаны с Рисом Джеймсом. Защитник получил повреждение задней поверхности бедра и пропустит не только матч с Панамой, но и ближайшую игру плей-офф. При этом у Тухеля остается достаточно вариантов для ротации, а против уже выбывшего соперника Англия будет явным фаворитом.

Панама проиграла Гане (0:1) и Хорватии (0:1), не забила ни одного мяча и уже потеряла шансы на выход в плей-офф.

Хорватия – Гана (28 июня, 01:00)

Это центральный матч группы L. Гана набрала четыре очка после победы над Панамой (1:0) и ничьей с Англией (0:0), а Хорватия идет третьей после поражения от Англии (2:4) и победы над Панамой (1:0). Для ганцев ничья может оказаться достаточной, но победа гарантирует выход в плей-офф без лишних расчетов. Хорватии же лучше побеждать, чтобы не зависеть от таблицы третьих мест.

Команда Златко Далича пока выглядит не так убедительно, как на предыдущих чемпионатах мира. Хорваты много ошибались против Англии, а с Панамой взяли важные, но трудные три очка. Иван Перишич перед матчем отметил, что у Хорватии есть хороший опыт игр против африканских сборных, но признал: против Ганы придется прибавлять.

Гана под руководством Карлуша Кейроша играет сдержанно и организованно. Команда пока не пропустила ни одного мяча на турнире и уже показала, что способна закрывать даже сильных соперников. Хорватии придется искать баланс между необходимостью атаковать и риском получить быстрые переходы через Антуана Семеньо и фланговых игроков Ганы.