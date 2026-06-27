Пес запрыгнул на прилавок, празднуя гол Эквадора Германии - ВИДЕО

Пес отпраздновал гол сборной Эквадора по футболу в матче ЧМ-2026 против Германии (2:1).

Как сообщает İdman.Biz, видео с камеры наблюдения в одном из магазинов Эквадора быстро разошлось в соцсетях.

Сборная Эквадора под руководством Себастьяна Беккасесе одержала волевую победу над Германией (2:1) в 3-м туре группового этапа и вышла в плей-офф чемпионата мира.

Решающий гол на 77-й минуте забил Гонсало Плата.

В момент взятия ворот сотрудники магазина начали бурно праздновать успех национальной команды. К всеобщей радости неожиданно присоединился пес: услышав крики болельщиков, он с разбега запрыгнул на прилавок, словно тоже отмечая гол.

Видео быстро стало вирусным, а эпизод привлек внимание крупных СМИ Южной Америки.