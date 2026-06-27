27 Июня 2026
RU

Пес запрыгнул на прилавок, празднуя гол Эквадора Германии - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
27 Июня 2026 17:14
38
Пес запрыгнул на прилавок, празднуя гол Эквадора Германии - ВИДЕО

Пес отпраздновал гол сборной Эквадора по футболу в матче ЧМ-2026 против Германии (2:1).

Как сообщает İdman.Biz, видео с камеры наблюдения в одном из магазинов Эквадора быстро разошлось в соцсетях.

Сборная Эквадора под руководством Себастьяна Беккасесе одержала волевую победу над Германией (2:1) в 3-м туре группового этапа и вышла в плей-офф чемпионата мира.

Решающий гол на 77-й минуте забил Гонсало Плата.

В момент взятия ворот сотрудники магазина начали бурно праздновать успех национальной команды. К всеобщей радости неожиданно присоединился пес: услышав крики болельщиков, он с разбега запрыгнул на прилавок, словно тоже отмечая гол.

Видео быстро стало вирусным, а эпизод привлек внимание крупных СМИ Южной Америки.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Стало известно, какую травму получил Мохамед Салах
18:14
ЧМ-2026

Стало известно, какую травму получил Мохамед Салах

Форвард Египта пройдет дополнительное медицинское обследование

ЧМ-2026: битва Хорватии против Ганы и отголоски “Хихонского позора” – ОБЗОР İDMAN.BİZ
16:53
ЧМ-2026

ЧМ-2026: битва Хорватии против Ганы и отголоски “Хихонского позора” – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Завершается групповой этап чемпионата мира по футболу, после чего станут известны все пары 1/16 финала

40-летний Возинья вошел в историю чемпионатов мира
16:40
ЧМ-2026

40-летний Возинья вошел в историю чемпионатов мира

Голкипер Кабо-Верде повторил редкое достижение Шилтона и Дзоффа

Футболисты Кабо-Верде отпраздновали выход в плей-офф танцем под кричалку про 1% - ВИДЕО
16:01
ЧМ-2026

Футболисты Кабо-Верде отпраздновали выход в плей-офф танцем под кричалку про 1% - ВИДЕО

Игроки скандировали "Один процент!" после исторического успеха на ЧМ-2026

1/16 финала ЧМ-2026: Месси проверит Возинью, Франция против нестабильной Швеции – ОБЗОР İDMAN.BİZ
15:43
ЧМ-2026

1/16 финала ЧМ-2026: Месси проверит Возинью, Франция против нестабильной Швеции – ОБЗОР İDMAN.BİZ

На данный момент на чемпионате мира по футболу определились девять пар 1/16 финала.

Тренер Ирана обвинил хозяев ЧМ-2026 в плохом отношении к команде
14:35
ЧМ-2026

Тренер Ирана обвинил хозяев ЧМ-2026 в плохом отношении к команде

Амир Галенои заявил, что подготовка сборной была осложнена перед турниром

Самое читаемое

Третье место как билет в плей-офф: кто уже почти в 1/16, а кому еще ждать? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
12:14
ЧМ-2026

Третье место как билет в плей-офф: кто уже почти в 1/16, а кому еще ждать? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Четыре сборные с 4 очками уже в безопасности, а судьбу команд с 3 баллами решат группы J, K и L

В России надеются полноценно вернуться в турниры ФИФА после ЧМ U15 в Азербайджане
25 Июня 15:11
Азербайджанский футбол

В России надеются полноценно вернуться в турниры ФИФА после ЧМ U15 в Азербайджане

Министр спорта РФ приветствовал допуск российской команды к предстоящему в Азербайджане мировому первенству

"Челси" начал переговоры по трансферу защитника "Кристал Пэлас"
25 Июня 07:14
Мировой футбол

"Челси" начал переговоры по трансферу защитника "Кристал Пэлас"

Лондонский клуб готов заплатить за Максанса Лакруа около 40 миллионов евро

Винисиус добил Шотландию: Бразилия выиграла группу C - ВИДЕО
25 Июня 07:45
ЧМ-2026

Винисиус добил Шотландию: Бразилия выиграла группу C - ВИДЕО

Винисиус Жуниор оформил дубль и помог команде выйти в плей-офф с первого места