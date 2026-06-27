Стало известно, какую травму получил Мохамед Салах

Нападающий сборной Египта по футболу Мохамед Салах получил повреждение в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 против Ирана (1:1).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию футбола Египта, у звездного футболиста выявлена проблема с подколенным сухожилием. В ближайшее время Салах пройдет более детальное медицинское обследование.

После этого станут известны сроки его возвращения на поле.

Напомним, матч Египет - Иран завершился со счетом 1:1. Сборная Египта набрала 5 очков, заняла второе место в группе и вышла в 1/16 финала чемпионата мира.

В следующем раунде африканская команда сыграет со сборной Австралии.