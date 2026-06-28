Скалони: "Не хотели рисковать здоровьем футболистов"

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу над Иорданией (3:1) в заключительном туре группового этапа чемпионата мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, наставник действующих чемпионов мира положительно оценил выступление своей команды на первой стадии турнира.

"Нам противостоял хороший соперник, который глубоко защищается. Они не оставляли свободного пространства. В этой встрече мы не хотели рисковать здоровьем футболистов. Я остался доволен игрой тех, кто вышел на поле. Положительно оцениваю наш результат в группе. Мы одержали три победы", - заявил Скалони.

Аргентина завершила групповой этап с максимальным результатом, набрав девять очков и заняв первое место в группе J.

В 1/16 финала чемпионата мира команда Скалони встретится со сборной Кабо-Верде.