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Скалони: "Не хотели рисковать здоровьем футболистов"

ЧМ-2026
Новости
28 Июня 2026 10:16
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Скалони: "Не хотели рисковать здоровьем футболистов"

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу над Иорданией (3:1) в заключительном туре группового этапа чемпионата мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, наставник действующих чемпионов мира положительно оценил выступление своей команды на первой стадии турнира.

"Нам противостоял хороший соперник, который глубоко защищается. Они не оставляли свободного пространства. В этой встрече мы не хотели рисковать здоровьем футболистов. Я остался доволен игрой тех, кто вышел на поле. Положительно оцениваю наш результат в группе. Мы одержали три победы", - заявил Скалони.

Аргентина завершила групповой этап с максимальным результатом, набрав девять очков и заняв первое место в группе J.

В 1/16 финала чемпионата мира команда Скалони встретится со сборной Кабо-Верде.

İdman.Biz
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