Роналду отказался общаться с журналистами после матча с Колумбией

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не стал общаться с прессой после заключительного матча группового этапа чемпионата мира-2026 против Колумбии.

Как сообщает İdman.Biz, после нулевой ничьей капитан португальцев прошел через микст-зону, где его ожидали журналисты, однако отказался давать интервью.

По пути Роналду лишь коротко заметил, что сегодня с представителями СМИ будет общаться Жоау Феликс. При этом форвард остановился неподалеку, чтобы раздать автографы и сфотографироваться с болельщиками.

Матч между Португалией и Колумбией завершился со счетом 0:0. По итогам группового этапа португальская сборная заняла второе место в группе и в 1/16 финала встретится с Хорватией.

На нынешнем чемпионате мира Роналду забил два мяча - оба в ворота сборной Узбекистана.