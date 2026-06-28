Африка установила исторический рекорд на чемпионате мира-2026

Сборные африканских стран добились исторического достижения на чемпионате мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, впервые сразу пять команд с континента пробились в стадию плей-офф мирового первенства.

Впервые групповой этап сумели преодолеть сборные ДР Конго, Кот-д'Ивуара, ЮАР и Египта. Кроме того, дебютант чемпионатов мира - сборная Кабо-Верде - с первой же попытки вышла в 1/16 финала.

При этом Африка установила еще один рекорд. Из десяти представителей континента в плей-офф пробились сразу девять команд. Единственной африканской сборной, не сумевшей выйти из группы, стал Тунис.

Таким образом, африканские команды добились лучшего результата в истории своих выступлений на чемпионатах мира и будут представлены в плей-офф рекордным количеством участников.