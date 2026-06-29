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Корейское ТВ размыло лицо экс-тренера сборной после провала на ЧМ - ФОТО

ЧМ-2026
Новости
29 Июня 2026 04:20
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Корейское ТВ размыло лицо экс-тренера сборной после провала на ЧМ - ФОТО

Корейская телекомпания KBS, резко критикуя бывшего тренера Южной Кореи Хон Мен Бо размыла его лицо в новостном репортаже и на пресс-конференции — такое обращение обычно применяется к преступникам или лицам, замешанным в серьезных скандалах, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Footmercato.

Сборная Южной Кореи заняла третье место в группе А, набрав три очка, и завершила свое участие в турнире. После этого Хон Мен Бо объявил об уходе из национальной команды.

Ранее сообщалось, что Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен раскритиковал руководство национальной команды после вылета с чемпионата мира 2026 года.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

İdman.Biz
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