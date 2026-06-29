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Президент Южной Кореи потребовал расследовать провал сборной на ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
29 Июня 2026 09:43
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Президент Южной Кореи потребовал расследовать провал сборной на ЧМ-2026

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен призвал Министерство культуры, спорта и туризма расследовать выступление национальной сборной по футболу на ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz, глава государства потребовал тщательно изучить причины неудачи команды на турнире.

"В очередной раз подтвердилось, что кадровые решения определяют все. Если при назначении руководителей предпочтение отдается не профессиональным качествам, а лояльности, итог оказывается предсказуемым", — заявил Ли Чжэ Мен.

По словам президента, участие сборной в чемпионате мира требует значительных средств налогоплательщиков и масштабной государственной поддержки.

Он поручил Министерству культуры, спорта и туризма провести детальный анализ обстоятельств произошедшего, подготовить меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем и представить конкретный план реформ.

Ли Чжэ Мен также принес извинения гражданам за разочарование, вызванное выступлением команды.

"Искренне прошу прощения у граждан за глубокое разочарование, которое вызвала эта недопустимая ситуация. Мы оперативно приступим к реформированию системы управления спортом, чтобы подобное больше никогда не повторилось", — сказал президент.

İdman.Biz
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