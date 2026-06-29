Альфонсо Дэвис стал 1000-м футболистом ЧМ-2026

Защитник сборной Канады по футболу Альфонсо Дэвис стал автором особого достижения на ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz, он дебютировал на турнире в матче 1/16 финала против ЮАР (1:0). Дэвис вышел на поле на 75-й минуте, заменив Тейджона Бьюкенена. Канада одержала победу и пробилась в следующий раунд, а Дэвис стал 1000-м футболистом, принявшим участие в ЧМ-2026.

Отметим, что защитник пропустил групповой этап, чтобы полностью восстановиться после травмы.

В 1/8 финала сборная Канады сыграет с победителем пары Нидерланды - Марокко.