Эльмар Бахшиев: "Для Бразилии это не будет легкой игрой"

Бывший главный тренер футбольного клуба "Араз-Нахчыван" Эльмар Бахшиев поделился ожиданиями от матча 1/16 финала ЧМ-2026 между Бразилией и Японией.

"По игре, которую Япония показала на групповом этапе, можно сказать, что для Бразилии эта встреча точно не будет легкой. Японская сборная запомнилась на чемпионате мира дисциплинированной и хорошо организованной игрой как в атаке, так и в обороне", — цитирует Бахшиева sport24.az.

По словам специалиста, сборная Японии производит впечатление тактически подготовленной команды и способна бороться с соперником до конца.

"Поэтому, если матч завершится победой Японии, неправильно будет оценивать это как большую сенсацию. При этом в составе Бразилии есть футболисты высокого уровня, которые в любой момент могут изменить ход игры. Именно индивидуальное мастерство, неожиданные эпизоды и игра лидеров могут сыграть решающую роль в таких напряженных встречах", — отметил он.

Бахшиев считает, что исход матча могут определить детали, ошибки и реализация голевых моментов.

"Думаю, судьба встречи решится в пользу команды, которая лучше воспользуется мелкими деталями, ошибками соперника и созданными моментами", — добавил специалист.

Напомним, матч Бразилия - Япония в 1/16 финала ЧМ-2026 начнется сегодня в 21:00 по бакинскому времени.