29 Июня 2026
RU

Эльмар Бахшиев: "Для Бразилии это не будет легкой игрой"

ЧМ-2026
Новости
29 Июня 2026 13:18
21
Эльмар Бахшиев: "Для Бразилии это не будет легкой игрой"

Бывший главный тренер футбольного клуба "Араз-Нахчыван" Эльмар Бахшиев поделился ожиданиями от матча 1/16 финала ЧМ-2026 между Бразилией и Японией.

"По игре, которую Япония показала на групповом этапе, можно сказать, что для Бразилии эта встреча точно не будет легкой. Японская сборная запомнилась на чемпионате мира дисциплинированной и хорошо организованной игрой как в атаке, так и в обороне", — цитирует Бахшиева sport24.az.

По словам специалиста, сборная Японии производит впечатление тактически подготовленной команды и способна бороться с соперником до конца.

"Поэтому, если матч завершится победой Японии, неправильно будет оценивать это как большую сенсацию. При этом в составе Бразилии есть футболисты высокого уровня, которые в любой момент могут изменить ход игры. Именно индивидуальное мастерство, неожиданные эпизоды и игра лидеров могут сыграть решающую роль в таких напряженных встречах", — отметил он.

Бахшиев считает, что исход матча могут определить детали, ошибки и реализация голевых моментов.

"Думаю, судьба встречи решится в пользу команды, которая лучше воспользуется мелкими деталями, ошибками соперника и созданными моментами", — добавил специалист.

Напомним, матч Бразилия - Япония в 1/16 финала ЧМ-2026 начнется сегодня в 21:00 по бакинскому времени.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Винисиус не сдержал слез, читая письмо бабушки - ВИДЕО
12:34
ЧМ-2026

Винисиус не сдержал слез, читая письмо бабушки - ВИДЕО

Форвард Бразилии растрогался перед матчем с Японией на ЧМ-2026

Отмененный гол Ирана подарил радость слабовидящему ребенку - ВИДЕО
11:14
ЧМ-2026

Отмененный гол Ирана подарил радость слабовидящему ребенку - ВИДЕО

Отец помог сыну почувствовать эмоции футбола с помощью миниатюрного поля

АФИША ЧМ-2026: Бразилия, Германия и Нидерланды сыграют в 1/16 финала
10:41
ЧМ-2026

АФИША ЧМ-2026: Бразилия, Германия и Нидерланды сыграют в 1/16 финала

Сегодня на чемпионате мира пройдут три матча плей-офф

Альфонсо Дэвис стал 1000-м футболистом ЧМ-2026
10:00
ЧМ-2026

Альфонсо Дэвис стал 1000-м футболистом ЧМ-2026

Защитник Канады дебютировал на турнире после восстановления от травмы

Президент Южной Кореи потребовал расследовать провал сборной на ЧМ-2026
09:43
ЧМ-2026

Президент Южной Кореи потребовал расследовать провал сборной на ЧМ-2026

Ли Чжэ Мен раскритиковал кадровую политику в спорте

Менди покинул расположение сборной Сенегала из‑за травмы
08:15
ЧМ-2026

Менди покинул расположение сборной Сенегала из‑за травмы

Участие вратаря в плей‑офф ЧМ оказалось под вопросом

Самое читаемое

Третье место как билет в плей-офф: кто уже почти в 1/16, а кому еще ждать? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
27 Июня 12:14
ЧМ-2026

Третье место как билет в плей-офф: кто уже почти в 1/16, а кому еще ждать? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Четыре сборные с 4 очками уже в безопасности, а судьбу команд с 3 баллами решат группы J, K и L

VAR спас Португалию: Колумбия выиграла группу K
28 Июня 08:40
ЧМ-2026

VAR спас Португалию: Колумбия выиграла группу K

Гол Санчеса отменили в компенсированное время, но южноамериканцы все равно вышли в плей-офф с первого места
Плей-офф ЧМ-2026: Месси против главной сенсации турнира - СПИСОК\ФОТО
28 Июня 09:30
ЧМ-2026

Плей-офф ЧМ-2026: Месси против главной сенсации турнира - СПИСОК\ФОТО

Определились все пары 1/16 финала и турнирная сетка вплоть до четвертьфинала

Жена и дети футболиста Лукаса Трехо погибли при землетрясении в Венесуэле
28 Июня 19:08
Мировой футбол

Жена и дети футболиста Лукаса Трехо погибли при землетрясении в Венесуэле

В результате стихийного бедствия в Венесуэле погибли свыше 1,4 тыс. человек