ЧМ-2026: Бразилия ответила Японии - ОБНОВЛЯЕТСЯ\ВИДЕО

В матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу сборная Бразилии сравняла счет в игре с Японией.

Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на стадионе NRG Stadium в Хьюстоне (США).

На 56-й минуте полузащитник сборной Бразилии Каземиро отправил мяч в ворота японской команды, сделав счет равным - 1:1.

Напомним, ранее, на 29-й минуте, Каисю Сано вывел Японию вперед.

Победитель этого противостояния выйдет в 1/8 финала чемпионата мира, где встретится с сильнейшей командой пары Кот-д'Ивуар - Норвегия.

22:13

Завершился первый тайм матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Бразилии и Японии.

Как сообщает İdman.Biz, на перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу японской сборной.

Единственный мяч на 29-й минуте забил Каисю Сано, который прошел по центру и точным ударом из-за пределов штрафной площади отправил мяч в левый нижний угол ворот.

Во втором тайме команде Карло Анчелотти предстоит отыгрываться, чтобы сохранить шансы на выход в 1/8 финала.

Победитель этой встречи сыграет в следующем раунде с сильнейшей командой пары Кот-д'Ивуар - Норвегия.

21:32

В матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу сборная Японии вышла вперед в игре против Бразилии.

Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на стадионе NRG Stadium в Хьюстоне (США).

Автором первого гола стал полузащитник японской сборной Каисю Сано, который отличился на 29-й минуте и вывел свою команду вперед - 1:0.

Напомним, по итогам группового этапа Бразилия заняла первое место в группе C, набрав семь очков, а Япония с пятью очками финишировала второй в квартете F.

21:00

На чемпионате мира по футболу 2026 года стартовал матч 1/16 финала между сборными Бразилии и Японии.

Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на стадионе NRG Stadium в Хьюстоне (США). Главный арбитр матча - итальянец Маурицио Мариани.

Команды вышли на поле в следующих составах:

Бразилия: Алисон Бекер, Данило, Маркиньос, Магальяйнс, Дуглас Сантос, Каземиро, Бруно Гимарайнс, Лукас Пакета, Винисиус Жуниор, Райан, Матеус Кунья.

Япония: Судзуки, Томиясу, Хироки Ито, Танигути, Дзюня Ито, Камада, Сано, Накамура, Доан, Маэда, Уэда.

Напомним, Бразилия заняла первое место в группе C, набрав семь очков, а Япония с пятью очками финишировала второй в группе F.