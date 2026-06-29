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Главный тренер сборной Южной Кореи получил угрозы убийством

ЧМ-2026
Новости
29 Июня 2026 18:20
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Главный тренер сборной Южной Кореи получил угрозы убийством

Главный тренер сборной Южной Кореи по футболу Хон Мен Бо начал получать угрозы убийством после вылета команды с ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Actu Foot, один из пользователей соцсетей, представившийся гражданином США, написал, что намерен убить специалиста в аэропорту после его возвращения в Южную Корею.

Полиция Южной Кореи начала расследование в связи с угрозами. Правоохранительные органы усилили меры безопасности в местах, где может находиться Хон Мён Бо, в том числе в аэропорту.

Поиски автора угроз продолжаются.

Напомним, сборная Южной Кореи завершила выступление на ЧМ-2026 после группового этапа. Команда набрала три очка в группе A, заняла третье место, но не смогла попасть в число лучших сборных, вышедших в 1/16 финала с третьих позиций.

После неудачного результата Хон Мен Бо объявил об отставке. Специалист взял на себя ответственность за выступление команды и принес извинения болельщикам.

Одной из главных причин недовольства в Южной Корее стал выбор состава. В частности, активное обсуждение вызвало отсутствие Сон Хын Мина в стартовом составе в решающем матче группового этапа против ЮАР.

İdman.Biz
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