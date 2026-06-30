Анчелотти объяснил, почему не выпустил Неймара против Японии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал, почему Неймар так и не появился на поле в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Японии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, итальянский специалист признался, что планировал выпустить звездного форварда, однако изменил свое решение по ходу встречи.

"Я готовил выход Неймара в дополнительное время. Я поговорил с ним и сказал, что, если мы не сравняем счет, он выйдет на поле на 60-й минуте. Мы сравняли счет, и я не хотел менять расстановку. Команда контролировала игру", - заявил Анчелотти.

Напомним, сборная Бразилии одержала волевую победу над Японией со счетом 2:1. После пропущенного в первом тайме мяча Каземиро восстановил равновесие, а победный гол в компенсированное время забил Габриэл Мартинелли.

В 1/8 финала мирового первенства команда Карло Анчелотти встретится с победителем пары Кот-д'Ивуар - Норвегия.