Нойер повторил антирекорд чемпионатов мира

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер повторил абсолютный антирекорд чемпионатов мира по количеству матчей подряд с пропущенными мячами.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на MisterChip, это произошло в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Парагвая.

После гола Хулио Энсисо немецкий голкипер довел свою серию до десяти подряд матчей чемпионатов мира с пропущенными мячами, повторив рекорд легендарного мексиканского вратаря Антонио Карбахаля, установленный в период с 1950 по 1962 год.

Теперь список выглядит следующим образом:

0 — Мануэль Нойер (Германия, 2018–2026);

10 — Антонио Карбахаль (Мексика, 1950–1962);

9 — Томас Равелли (Швеция, 1990–1994);

8 — Жан-Мари Пфафф (Бельгия, 1982–1986);

8 — Хорхе Кампос (Мексика, 1994–1998);

8 — Дьюла Грошич (Венгрия, 1954–1958).

Отметим, что матч Германия - Парагвай продолжается, а счет после гола Кая Хаверца остается ничейным - 1:1.