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Главный тренер: "Через полгода азербайджанские велогонщики выйдут на хороший международный уровень" – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Велосипедный спорт
Новости
20 Июня 2026 13:14
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Главный тренер: "Через полгода азербайджанские велогонщики выйдут на хороший международный уровень" – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Недавно сборная Азербайджана по велоспорту приняла участие в международных турнирах в Словакии и Чехии. Для главного тренера команды Владимира Бушанского это стали первые зарубежные выезды с азербайджанскими спортсменами после его назначения на должность.

В беседе с İdman.Biz казахстанский специалист поделился впечатлениями от выступления велогонщиков.

“По итогам кто-то порадовал, а кто-то – не очень. Пока не могу дать полноценную оценку, потому что у ребят было мало времени на подготовку. Насколько понимаю, раньше они редко участвовали в соревнованиях такого уровня.

В любом случае эти старты показали мне, что работать есть с кем. Есть перспективные ребята среди юниоров. Они слышали тренера и выполняли установки. Это хорошо, когда есть такая связь. В старшей группе отличился только Турал Исрафилов, но и ему пока не хватает опыта. Уровень соревнований в Чехии был очень высоким. Нашим спортсменам пришлось тяжело, но они старались и показали то, на что способны сейчас”.

Бушанский отметил, что в следующем соревновательном цикле подготовка команды будет выстроена более системно. По его мнению, это должно положительно сказаться на результатах.

“Я всегда говорю спортсменам: невозможно стать сильным за один месяц и даже за полгода. Спорт высших достижений устроен так, что ты должен работать каждый день. А вот стать слабым можно очень быстро. Достаточно пропустить неделю тренировок – и потенциал, который копился месяцами, может просто исчезнуть”, – добавил он.

Ближайшей целью азербайджанских велогонщиков станет чемпионат страны, который пройдет с 27 по 30 июня. Затем юниоры и сборная U23 отправятся на чемпионат Европы, который состоится с 7 по 12 июля в немецком городе Котбус.

По словам Владимира Бушанского, он не испытывает чрезмерных ожиданий, предпочитая постепенный прогресс, который в перспективе принесет результат без вреда для их здоровья:

“Тренер всегда возлагает какие-то надежды – без этого невозможно. Конечно, я бы хотел, чтобы даже с таким небольшим опытом спортсмены поборолись за пьедестал. Это было бы превосходно. Но я реалист. Мечтать мы все любим, однако объем работы, который сейчас выполняется, не столь высок. Поскольку как тренер я не могу сразу использовать возможности спортсменов по максимуму – организм может просто не выдержать.

Перегрузки способны привести к печальным последствиям в будущем. Поэтому все нужно делать постепенно. Если сейчас есть пробелы, восполнить их моментально невозможно. Да, можно добиться кратковременного взлета, но затем последует серьезный спад. Я не хочу идти этим путем. Надеюсь, что благодаря планомерной работе в ближайшие полгода-год ребята смогут выйти на хороший международный уровень”.

İdman.Biz
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