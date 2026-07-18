"Барселона" переключилась с Порро на Канселу

Руководство "Барселоны" высоко оценило выступление защитника сборной Испании Педро Порро на чемпионате мира 2026 года, однако его переход в каталонский клуб остается маловероятным.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, президент "Барселоны" Жоан Лапорта и спортивный директор Деку впечатлены игрой футболиста, но новый контракт Порро с "Тоттенхэмом", подписанный в июне этого года, практически исключает возможность трансфера.

По информации источника, основным кандидатом на усиление правого фланга обороны для сине-гранатовых является защитник "Аль-Хиляля" Жоау Канселу.

В сезоне-2025/26 Порро провел 47 матчей за "Тоттенхэм" во всех турнирах, забил два мяча и отдал шесть голевых передач. На чемпионате мира защитник принял участие в пяти встречах и дважды отличился.

19 июля сборная Испании встретится с Аргентиной в финале чемпионата мира.