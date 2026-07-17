Кадры с трибун показали, за что Беллингем ударил Барко - ВИДЕО

Появились новые кадры конфликта между полузащитником сборной Англии Джудом Беллингемом и аргентинцем Валентином Барко после полуфинала чемпионата мира 2026 года.

Изначально телевизионная трансляция показала только эпизод после финального свистка. Беллингем подошел к праздновавшему победу Барко и ударил его ладонью по затылку, после чего между футболистами началась потасовка.

Новая запись с трибун демонстрирует события, предшествовавшие инциденту. После гола Энцо Фернандеса на 85-й минуте остававшийся в запасе Барко выбежал на поле.

Аргентинец не направился к партнерам, праздновавшим взятие ворот, а пробежал мимо Беллингема и других английских футболистов, эмоционально отмечая гол непосредственно перед ними. Такое поведение могло спровоцировать последующую реакцию полузащитника сборной Англии.

После окончания встречи Беллингем подошел к Барко и ударил его по затылку. Аргентинец ответил толчком в грудь, а затем в конфликт вмешались другие игроки.

Сборная Англии вела в счете, однако пропустила на 85-й и второй компенсированной к основному времени минуте и уступила Аргентине - 1:2.

В СМИ появилась информация, что эпизод может быть рассмотрен дисциплинарными органами Международной федерации футбола (ФИФА). В случае наказания Беллингем рискует пропустить матч за третье место против Франции, однако официального решения пока не принято.