Джуд Беллингем: "Не позволяйте этому единству исчезнуть"

Полузащитник сборной Англии по футболу Джуд Беллингем выразил разочарование после того, как команда не смогла выйти в финал чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, футболист опубликовал обращение в социальной сети после поражения от Аргентины со счетом 1:2 в полуфинале турнира.

Беллингем поблагодарил болельщиков, поддерживавших сборную как на родине, так и в США.

"Спасибо за невероятную поддержку, которую вы оказывали нам дома. Также я благодарен всем, кто потратил заработанные тяжелым трудом деньги, приехал в США и поддерживал нас здесь. Не позволяйте единству и любви, которые мы увидели в нашей стране, исчезнуть вместе с завершением турнира. Когда мы вместе, то способны на великие дела, и мы обязательно их совершим! Люблю вас всех!" - написал Беллингем.

Сборная Англии продолжит выступление на чемпионате мира матчем за третье место против Франции.