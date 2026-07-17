Ямаль и Порро пропустили тренировку сборной Испании из-за дискомфорта — ВИДЕО

Футболисты сборной Испании Ламин Ямаль и Педро Порро не тренировались в общей группе по причине дискомфорта. Игроки занимались индивидуально, у Ямаля была специальная повязка на левом бедре. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca.

По информации источника, отсутствие Ямаля и Порро в общей группе является мерой предосторожности. Оба футболиста с высокой долей вероятности сыграют в финале чемпионата мира 2026 года (19 июля).

Ямаль стал испытывать боль после того, как по нему ударил защитник сборной Франции Люка Динь в полуфинале мирового первенства, после чего в ворота "трехцветных" был назначен пенальти. Проблемы Порро связаны с мышечной усталостью.