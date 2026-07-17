Славко Винчич расплакался после назначения на финал ЧМ-2026 - ВИДЕО

Словенский арбитр Славко Винчич не смог сдержать слез, узнав о назначении на финал чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ФИФА, 46-летний рефери будет главным судьей решающего матча турнира.

На опубликованных кадрах видно, как Винчич после объявления о назначении закрывает лицо руками, а затем принимает поздравления от коллег.

Ассистентами главного арбитра станут его соотечественники Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Обязанности четвертого судьи исполнит иорданец Адхам Махадмех, а его помощником будет Мохаммед Алькалаф.

Винчич является арбитром ФИФА с 2010 года. В 2024-м он обслуживал финал Лиги чемпионов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Главным судьей матча за третье место между сборными Франции и Англии назначен венесуэлец Хесус Валенсуэла.

Встреча Франция - Англия начнется в ночь с 18 на 19 июля в 01:00 по бакинскому времени. Финал Испания - Аргентина состоится 19 июля и стартует в 23:00.