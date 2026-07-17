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Власти Фолклендских островов раскритиковали акцию сборной Аргентины

ЧМ-2026
Новости
17 Июля 2026 10:38
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Власти Фолклендских островов раскритиковали акцию сборной Аргентины

Представитель правительства Фолклендских островов на своей странице в социальной сети X опубликовал заявление в связи с тем, что футболисты сборной Аргентины вынесли на поле плакат с надписью "Мальвинские острова — аргентинские" после матча с Англией (1:2) в полуфинале чемпионата мира 2026 года, сообщает İdman.Biz.

"Правительство Фолклендских островов разочаровано — хотя, к сожалению, не удивлено — тем, что аргентинская футбольная команда решила опорочить результат полуфинала чемпионата мира по футболу — игры, в которой Фолклендские острова ни в коем случае не участвовали.

Тем не менее ни для кого не секрет, что жители островов стали жертвами агрессивного вторжения в 1982 году, которое травмировало многих. Поэтому баннер, вывешенный Аргентиной вчера вечером, был особенно бестактным для многих жителей Фолклендских островов.

Правительство Фолклендских островов заявляет о своем нежелании видеть политику в спорте. Мы также не хотим, чтобы острова и их жители использовались в качестве политического инструмента в каждом разговоре об Англии и Аргентине. Мы приветствуем поддерживающее заявление правительства Великобритании, сделанное сегодня утром.

Как подчеркнул министр бизнеса и торговли Питер Кайл, одним из центральных принципов чемпионата мира является отделение политики от футбола. Мы надеемся, что ФИФА выполнит свое обещание не допускать политику в спорт и будет наказывать за любое подобное поведение в соответствии со своими собственными правилами", — написано в сообщении.

İdman.Biz
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